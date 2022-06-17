Брюссель, , 13:37 — REGNUM Европейская комиссия рекомендует не давать Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, пока власти страны не выполнят ряд условий. Об этом 17 июня сообщила в соцсети Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рекомендуем предоставить Грузии европейскую перспективу, но нужно оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем присвоить ей статус кандидата», — написала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Грузия должна объединиться для того, чтобы продолжить путь реформ, ориентированных на ЕС.

Напомним, Грузия 3 март подала заявку на вступление в ЕС. 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. В документе говорилось, что в стране сильна поляризация между политическими силами. Также грузинское руководство обвинили в отступлении от курса реформ.

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