Брюссель, 17 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Европейская комиссия рекомендует не давать Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, пока власти страны не выполнят ряд условий. Об этом 17 июня сообщила в соцсети Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Мы рекомендуем предоставить Грузии европейскую перспективу, но нужно оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем присвоить ей статус кандидата», — написала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Грузия должна объединиться для того, чтобы продолжить путь реформ, ориентированных на ЕС.

Напомним, Грузия 3 март подала заявку на вступление в ЕС. 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. В документе говорилось, что в стране сильна поляризация между политическими силами. Также грузинское руководство обвинили в отступлении от курса реформ.