Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Штаб партии «Единая Россия» по гуманитарному сотрудничеству поможет организовать лечение детей Донбасса. Украинская власть полностью уничтожила базы данных, в которых содержались сведения о том, какая помощь необходима конкретному ребенку.

Анна Кузнецова Deti. gov.ru

Это в очередной продемонстрировало отношение киевского режима к своим детям и людям, подчеркнула глава штаба, заместитель секретаря Генсовета Анна Кузнецова.

«Наш штаб объединил в себе общественные организации, благотворительные фонды, которые сами по воле сердца присутствуют на территории, ездят туда, помогают детям. Следующим шагом будет маршрутизация помощи в лечении детей, сейчас штаб собирает эту информацию. К нам также подключился Фонд «Круг добра», — сообщила она.

Подписанное на ПМЭФ соглашение гуманитарного центра «Единой России» с руководством ЛДНР — это следующий шаг по большой и системной работе.

«Начиная от внимания к каждому человеку, который пришёл в наш гуманитарный центр, которого встретил юрист и помог ему решить вопросы с украинским и российским законодательством, оформить документы, выслушал проблемы, сложившиеся на его территории, самой отдаленной. И заканчивая большими серьёзными инфраструктурными решениями, которые сегодня тоже реализуются при участии «Единой России», — заключила она.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На Донбассе и освобождённых территориях работает 20 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне и Купянске Харьковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться в новых освобождённых территориях.