Рязань, 17 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки выписано 30 человек с выздоровлением после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

С начала пандемии в Рязанской области выявлены 121 959 носителей коронавируса. справились с заражением 117 870 жителей. Скончались от осложнений 3 398 человек.

За сутки в ковид-госпитали поступили пять новых пациентов.