Москва, 17 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Россия ценит стремление президента Франции Эммануэля Макрона к обсуждению концептуальных разногласий и их урегулированию через переговоры. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 17 июня журналистам.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

«Мы действительно знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий. И именно урегулирования и обсуждения этих разногласий за столом переговоров. И мы ценим его этот концептуальный подход», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в ситуации с Украиной Россия открыта для переговоров. Для переговоров открыт и российский президент, позиция Москвы хорошо известна, она положена на бумагу и передана украинской стороне.

По этой позиции текст документа во многом согласован в Стамбуле. С апреля украинская сторона не находится на связи по теме переговоров, добавил Песков.

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