Сеул, , 13:33 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встретился 17 июня с делегацией аналитического центра США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

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Согласно опубликованным данным, Ли Чон Соп провел встречу с членами Американского совета по внешней политике (AFPC), с которыми обсудил вопросы региональной безопасности и двусторонний альянс.

Встреча представителей двух стран состоялась в то время, когда Сеул и Вашингтон усиливают координацию в области безопасности на фоне ракетных пусков Пхеньяна и предполагаемого ядерного испытания.

В ходе встречи министр обороны Южной Кореи отметил, что ракетные пуски КНДР серьезно угрожают миру на Корейском полуострове и международному сообществу, а также добавил, что Сеул и Вашингтон работают над сдерживанием провокаций со стороны КНДР.