Пули-Хумри, Афганистан, , 13:31 — REGNUM В афганской провинции Баглан положение жителей незавидное. Об этом свидетельствует недавний обзор текущей гуманитарной ситуации, сообщает правительственное информационное агентство «Бахтар».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Алексис Бесконили, директор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, заявил местным властям в Баглане, что недавний обзор экономического положения в провинции показал, что более 800 000 человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В то же время, ранее неоднократно поступали сообщения, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) злоупотребляют своей властью при распределении гуманитарной помощи.