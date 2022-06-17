Пули-Хумри, Афганистан, 17 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан положение жителей незавидное. Об этом свидетельствует недавний обзор текущей гуманитарной ситуации, сообщает правительственное информационное агентство «Бахтар».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Алексис Бесконили, директор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, заявил местным властям в Баглане, что недавний обзор экономического положения в провинции показал, что более 800 000 человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В то же время, ранее неоднократно поступали сообщения, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) злоупотребляют своей властью при распределении гуманитарной помощи.