Пенза, 17 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В конце второй декады июня в Пензенской области ожидается неустойчивая погода. Временами пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха 18 — 20 июня не превысит климатическую норму, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

В ночь на субботу, 18 июня, в Пензенской области осадков не ожидается. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем в большинстве районов региона пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Воздух прогреется до +25 градусов.

Аналогичная погода сохранится 19 июня.

В понедельник, 20 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем — около +28 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральных и южных районах Красноярского края 18 июня местами ожидаются грозы со шквалистыми усилениями ветра до 18 м/с.

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