Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 13:31 — REGNUM Госкорпорация ВЭБ. РФ разработает цифровую платформу для быстрых коммуникаций с городскими командами. Об этом в ходе интервью в студии ВЭБ. РФ и Ten Chat Bar на площадке ПМЭФ — 2022 сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ Ирина Макиева.
«Национальный проект «Производительность труда»»
Макиева: «ВЭБ. РФ запустит цифровую платформу для коммуникации с городами»
«Сегодня особенно важно быть на связи с городами 24\7. Поэтому мы приняли решение создать удобную платформу для быстрых коммуникаций с городскими командами. Она будет наполнена разными функциями и инструментами. Я пока не хочу раскрывать всех подробностей. Когда мы будем готовы ее запустить — обязательно анонсируем. Главное, что у городов есть такой запрос», — сказала Ирина Макиева.
Петербургский международный экономический форум был впервые проведен в 1997 году и с тех пор стал ежегодным. С 2006 года в нём регулярно принимает участие президент России. За это время ПМЭФ стал одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов в стране и мире. Форум неоднократно посещали мировые лидеры, как например, премьер-министры Японии, Индии, Италии, президенты Франции, Казахстана, канцлеры Германии, Австрии, председатель КНР. С началом политического кризиса на Украине в 2014 году, от участия отказались некоторые фирмы США, но организаторы считают, что это не повлияло на работу форума.