Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Госкорпорация ВЭБ. РФ разработает цифровую платформу для быстрых коммуникаций с городскими командами. Об этом в ходе интервью в студии ВЭБ. РФ и Ten Chat Bar на площадке ПМЭФ — 2022 сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ Ирина Макиева.

Ирина Макиева Моногорода. рф