Макиева: «ВЭБ. РФ запустит цифровую платформу для коммуникации с городами»
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Госкорпорация ВЭБ. РФ разработает цифровую платформу для быстрых коммуникаций с городскими командами. Об этом в ходе интервью в студии ВЭБ. РФ и Ten Chat Bar на площадке ПМЭФ — 2022 сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ Ирина Макиева.
Моногорода. рф
Ирина Макиева
«Сегодня особенно важно быть на связи с городами 24\7. Поэтому мы приняли решение создать удобную платформу для быстрых коммуникаций с городскими командами. Она будет наполнена разными функциями и инструментами. Я пока не хочу раскрывать всех подробностей. Когда мы будем готовы ее запустить — обязательно анонсируем. Главное, что у городов есть такой запрос», — сказала Ирина Макиева.