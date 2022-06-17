Новосибирск, , 13:31 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 633 пациента, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 56 новых носителей коронавируса. За это же время 29 человек выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находится 61 человек, на ИВЛ — 11 новосибирцев.

Всего в регионе выявлено 259 472 случая заражения коронавирусом, 253 003 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5680 человек.