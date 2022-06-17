Новосибирск, 17 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 633 пациента, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 56 новых носителей коронавируса. За это же время 29 человек выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находится 61 человек, на ИВЛ — 11 новосибирцев.

Всего в регионе выявлено 259 472 случая заражения коронавирусом, 253 003 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5680 человек.