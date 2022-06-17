Тверь, , 13:30 — REGNUM Инновационно-промышленный парк появится на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры Тверской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, соглашение о намерениях 17 июня в рамках ПМЭФ-2022 подписали губернатор Игорь Руденя и инвестор, развивающий Савёловский технопарк, Сергей Маслов.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект предусматривает полную перезагрузку площадки, с учётом современных задач разработки и производства высокотехнологичной продукции для реального сектора экономики. Ранее инвестор провёл работу по созданию в Кимрах кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов. Развитие данной отрасли связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, в том числе в нейрохирургии, полупроводниковой промышленности.

Губернатор Игорь Руденя высказал готовность со стороны региона оказать содействие в подготовке кадров.

Помимо промышленных цехов, в рамках кластера будет действовать лабораторный комплекс, занимающийся исследованиями в области выращивания и применения искусственных кристаллов. Продукция востребована предприятиями корпораций «Роскосмос» и «Росатом», Минобороны России и Росавиацией. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки.