Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Переговоры делегаций Алтайского края и Санкт-Петербурга состоялись на Петербургском международном экономическом форуме, рассмотрены текущие и перспективные направления взаимодействия, сообщает 17 июня пресс-служба алтайского правительства.

Среди задач сотрудничества — дальнейшее развитие кооперации между предприятиями Алтайского края и Петербургским тракторным заводом. Открытие филиала по сборочному производству тракторов «Кировец» позволило создать в Алтайском крае дополнительные рабочие места, удешевить стоимость тракторов для аграриев и получить возможность в оперативные сроки проводить сервисное и гарантийное обслуживание техники.

Обсуждались вопросы сотрудничества Алтайского завода прецизионных изделий, который является лидером в России в области разработки и выпуска топливной аппаратуры, и публичного акционерного общества «Звезда» — ведущего российского производителя дизелей для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики.

Алтайский приборостроительный завод «Ротор» сотрудничает с институтами-разработчиками — концерном «ЦНИИ «Электроприбор» и концерном «МПО — Гидроприбор» (Санкт-Петербург).

Напомним, в 2020 году в Барнауле был открыт Центр ядерной медицины. Этот социально значимый инвестиционный проект был реализован Медицинским институтом имени Сергея Березина (Санкт-Петербург).

Напомним, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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