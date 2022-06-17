Москва, 17 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В планах у президента России Владимира Путина контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги пока нет, заявил 17 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ну, мы могли только читать сообщения СМИ и слушать заявления участников этих киевских переговоров на пресс-конференции, пока информацией мы не располагаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли Кремлю какие-то подробности о результатах визита европейских лидеров в Киев.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в планах Путина провести телефонные переговоры с кем-либо из европейских лидеров, посетивших Киев, помимо Макрона, Песков сказал: «Пока нет».