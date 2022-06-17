Калуга, , 13:39 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы пять ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 июня.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 19 человек. Днём ранее, 16 июня, в регионе было зарегистрировано 16 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 348 человек, 102 337 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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