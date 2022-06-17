Бухарест, 17 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Национальное агентство фискального управления Румынии (ANAF) объявило о начале общегосударственной акции по проверке законности доходов физических лиц в стране. Об этом 17 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, в первую очередь указанные проверки коснутся граждан, имеющих два и более автомобиля, а также две и более дачи (домов, особняков).

Кроме того, особое внимание инспекторов будет уделено местным жителям, имеющим дополнительные доходы в сумме от $25 тыс.

«Наша главная задача — выявить возможные мошеннические схемы и заставить население соблюдать финансовое законодательство Румынии», — резюмировал глава ANAF Лучиан Хейуш.

Соответствующая акция стартует 1 июля нынешнего года и продлится до февраля 2023-го.