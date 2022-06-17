Киев, , 13:27 — REGNUM Федерация дзюдо Украины (ФДУ) намерена отказаться от турнира в Улан-Баторе из-за участия в нём спортсменов из России и Белоруссии. Об этом 17 июня заявил глава ФДУ Михаил Кошляк.

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По словам Кошляка, ФДУ написала письмо в Международную федерацию дзюдо (IJF), в котором выразила несогласие с решением о допуске российских и белорусских дзюдоистов. В ответе IJF было сказано, что «дзюдо — это не место для войны, политики и дискриминации».

«Есть позиция ФДУ, которую мы озвучили раньше — если российских и белорусских дзюдоистов не отстранят от соревнований, мы не будем участвовать в стартах под эгидой IJF. Новых заявлений не будет», — заявил Кошляк.

11 июня IJF сообщила, что российские и белорусские дзюдоисты спортсмены зарегистрировались для участия в турнире в Улан-Баторе, который пройдёт пройдет с 24 по 26 июня. Они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе под флагом и гимном IJF.

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