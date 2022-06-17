Москва, , 17:56 — REGNUM Касым-Жомарт Токаев упрямо следует по пути Виктора Януковича и Слободана Милошевича, действуя в рамках политики «многовекторности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил публицист Игорь Друзь.

Флаг Казахстана Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Господин Токаев упрямо продолжает линию «многовекторности» Казахстана, характерную для многих постсоветских государств. И сам он — типичный представитель позднесоветской номенклатуры, человек «принципиально беспринципный». На его примере хорошо видно, что не бандеровцы или «лесные братья» стали главной проблемой для РФ в СНГ, а госаппарат бывших советских республик», — заявил публицист.

С одной стороны, Токаев колеблется в унисон с «генеральной линией вашингтонского обкома», с другой — не может совсем не считаться с интересами России, подчеркнул Друзь.

«В итоге получаются вот такие высказывания, являющиеся полным оксюмороном. Невозможно одновременно быть союзником России и исполнять антироссийские санкции Запада. Президент Казахстана забывает, чем закончилась такая «многовекторность» для Януковича, Милошевича, и массы других политиков» — заключил публицист.

Напомним, что 15 июня 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому телеканалу подтвердил, что его государство сохранит союзнические отношения с Россией, но будет соблюдать введённые Западом санкции против России.