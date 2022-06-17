Москва, 17 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Касым-Жомарт Токаев упрямо следует по пути Виктора Януковича и Слободана Милошевича, действуя в рамках политики «многовекторности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил публицист Игорь Друзь.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

«Господин Токаев упрямо продолжает линию «многовекторности» Казахстана, характерную для многих постсоветских государств. И сам он — типичный представитель позднесоветской номенклатуры, человек «принципиально беспринципный». На его примере хорошо видно, что не бандеровцы или «лесные братья» стали главной проблемой для РФ в СНГ, а госаппарат бывших советских республик», — заявил публицист.

С одной стороны, Токаев колеблется в унисон с «генеральной линией вашингтонского обкома», с другой — не может совсем не считаться с интересами России, подчеркнул Друзь.

«В итоге получаются вот такие высказывания, являющиеся полным оксюмороном. Невозможно одновременно быть союзником России и исполнять антироссийские санкции Запада. Президент Казахстана забывает, чем закончилась такая «многовекторность» для Януковича, Милошевича, и массы других политиков» — заключил публицист.

Напомним, что 15 июня 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому телеканалу подтвердил, что его государство сохранит союзнические отношения с Россией, но будет соблюдать введённые Западом санкции против России.