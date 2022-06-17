Москва, 17 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Количество иностранных наёмников, которые принимают участие в военных действиях на Украине на стороне киевского режима, обнародовало 17 июня пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания Наёмники

Согласно этим данным, в общей сложности в боевых действиях на стороне киевского режима принимали участие 6956 иностранных наемников, большая часть из которых прибыла из Польши (1831), США (501), Канады (530), Румынии (504) и Великобритании (422).

При этом 1956 из них были уничтожены Вооружёнными силами РФ совместно с войсками ДНР и ЛНР, а 1779 покинули страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что на фоне нарастающего количества военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь поток иностранных наёмников на Украину не только сократился, но и разворачивается в обратную сторону.