Кемерово, , 13:26 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв призвал ужесточить наказание для пьяных водителей. Инициативу он озвучил в открытой студии «КП» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Пьяный водитель

«У нас было огромное количество пивных точек. До смешного доходило — в каждом многоквартирном доме на первых этажах точно одна была, а то даже и две пивных точки на разлив. Вот с этого мы все начинали. Мы из 1400 таких пивных точек, которые были только в многоквартирных домах, на разлив, мы снизили там до 600 точек. И дальше будем продолжать вот эту работу, — отметил Цивилёв, подчеркнув, что местные усилия — недостаточная мера нужно ужесточать наказание на федеральном уровне.

На что заместитель руководителя главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин ответил, что «сейчас рассматривается законопроект, который предусматривает, в том числе, и конфискацию транспортного средства».