Белград, , 17:27 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы строить отношения с другими суверенными странами, независимо от того большая ли это страна или маленькая. Об этом 17 июня заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью сербскому государственному телеканалу РТС.

Александр Аркадьевич Боцан-Харченко Ambasadarusije.rsru

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Так российский дипломат ответил на вопрос корреспондента канала о том, считает ли он, что Сербия введет санкции против России из-за давления, которое на сербское руководство оказывают западные страны и что изменилось бы в таком случае в российско-сербских отношениях.

«Президент Вучич, а также и все сербское руководство, последовательно придерживается позиции, согласно которой Сербия не присоединится к санкциям, несмотря на оказываемое давление. Давление невероятное, но Сербия прежде всего думает о своих национальных интересах, независимо от того идет ли речь о ее европейском пути или пути развития отношений с Россией», — рассказал Боцан-Харченко.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Белград 10 июня заявил, что Евросоюз ожидает от Сербии, что она согласует свою внешнюю политику с политикой ЕС, в том числе и по вопросу присоединения к антироссийским санкциям.