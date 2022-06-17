Донецк, 17 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 12:50 с позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. По городу выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские формирования с позиций в оккупированной Авдеевке обстреляли Донецк.