Москва, , 13:23 — REGNUM Отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» прибыл в Харьковскую область для оказания помощи местным жителям. Волонтеры приступили к работе в гуманитарном центре «Единой России» в Купянске: они помогают в сортировке, фасовке и выдаче продуктов, средств личной гигиены, детских вещей и предметов первой необходимости, а также оказывают людям медицинскую помощь. Об этом заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Гумцентр в Харьковской области МГЕР

«Сегодня начали оказывать помощь жителям Харьковской области. Пять наших добровольцев прибыли в Купянск, который является временной столицей региона. Волонтеры работают в гуманитарном центре «Единой России». Сейчас они помогают в сортировке, фасовке и выдаче продуктов, средств личной гигиены, детских вещей и предметов первой необходимости. Здесь среди наших добровольцев есть медики и люди с большим опытом работы в чрезвычайных ситуациях. Большое внимание уделяем медицинской помощи жителям, которые обращаются в гуманитарный центр Партии. В ближайшее время на территории региона планируем организовать досуговые мероприятия для детей, чтобы занять их в период летних каникул, а также увеличить количество волонтеров», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 30 мая команда волонтеров, состоящая из 30 человек, отправилась в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям.

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