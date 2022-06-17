Волонтеры МГЕР и «Волонтерской Роты» начали работу в Харьковской области
Москва, 17 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» прибыл в Харьковскую область для оказания помощи местным жителям. Волонтеры приступили к работе в гуманитарном центре «Единой России» в Купянске: они помогают в сортировке, фасовке и выдаче продуктов, средств личной гигиены, детских вещей и предметов первой необходимости, а также оказывают людям медицинскую помощь. Об этом заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 30 мая команда волонтеров, состоящая из 30 человек, отправилась в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям.
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