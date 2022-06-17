Нальчик, 17 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В 2022 году Кабардино-Балкарию посетили около 300 тыс. туристов. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил глава республики Казбек Коков. По его словам, правительство РФ увеличило субсидии на развитие туризма в республике в текущем году на 250 млн рублей, что позволит увеличить номерной фонд отелей и создать дополнительную инфраструктуру для комфортного отдыха.

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«Решением правительства России КБР, в том числе на эти цели, выделено более 250 млн рублей. С начала года нас уже посетили около 300 тыс. человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года», — написал Казбек Коков в своем телеграм-канале.

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