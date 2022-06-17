Кабул, , 13:21 — REGNUM Дебора Лайонс, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану, покидает свой пост после двух лет работы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дебора Лайонс Unama.org

16 июня Лайонс опубликовала на странице UNAMA (Миссия ООН по содействию Афганистану) в соцсети прощальное заявление, в котором говорится, что она уезжает из Афганистана с разбитым сердцем из-за миллионов девочек, не имеющих права на образование.

Спецпредставитель Генерального секретаря затронула некоторые темы последних двух лет, заявив, что, когда западные страны эвакуировали свои посольства после захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула в августе 2021 года, UNAMA решила остаться и продолжать свою деятельность.

Дебора Лайонс заявила, что в результате усилий UNAMA, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировали Афганистан, а банковская система страны находилась под санкциями, 20 миллионов человек воспользовались гуманитарной помощью, что спасло афганскую экономику от полного краха.

Дебора Лайонс занимала пост специального представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану с марта 2020 года.