Ярославль, , 13:45 — REGNUM В Ярославле жители остались недовольны проведённым ремонтом улицы 1905 года, которую делали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает ЯрНьюс. О недостатках рассказали жители в социальных сетях.

Покосившийся дорожный знак на улице 1905 года в Ярославле yarnews.net

«Вдоль дороги во все стороны кренятся дорожные знаки и столбы с проводами, рискуя рано или поздно упасть на чью-нибудь голову или машину с последующим обрывом проводов. Это просто вопрос времени. Один знак уже благополучно завалился с куском свежеположенного асфальта. И ведь кто-то приехал и принял выполненную «работу» у исполнителей, которые разворотили все придорожные деревья, вырыли кривые-косые канавы и плюхнули дорогу просто чтобы было», — поделились впечатлениями от ремонта ярославцы.

Техническая приёмка объекта прошла 10 июня. 17 апреля городские власти сообщили, что дорога не принята.

«Комиссией были выявлены проблемные места, в том числе касающихся дорожных знаков и столбов освещения. В адрес подрядной организации выписаны предписания для устранения недостатков в части дорожных знаков. Исправлением наклона столбов освещения в ближайшее время займутся специалисты МРСК Центра. После будет проведена повторная техническая приёмка объекта. При отсутствии замечаний дорога будет сдана и введена в эксплуатацию. На данный момент объект не принят», — пояснили в мэрии.

Работы выполняла компания «Рыбинское УМСР», которая сейчас является основным дорожным подрядчиком в Ярославле.

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