Париж, 17 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Париж из Польши, передает BFM TV.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Военно-воздушное транспортное командование сообщило, что президентский самолет покинул территорию Польши и направился в Париж. Командование также уточнило, что самолет покинул взлетно-посадочную полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий французской газотранспортной сети GRTgaz объявил, что больше не будет получать российский газ по трубопроводу из-за «прекращения потока между Францией и Германией».

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