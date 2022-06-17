Киров, Калужская область, , 13:23 — REGNUM Трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, в Кирове Калужской области вечером 16 июня. Ребенок госпитализирован. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Калужское региональное следственное управление СК России

По предварительным данным, ребёнок находился в комнате, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу вместе с ней. В это время из взрослых в квартире была бабушка мальчика, которая проводила время с другими детьми в соседней комнате.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют условия жизни ребенка в семье. Семья мальчика характеризуется положительно.

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