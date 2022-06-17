Москва, 17 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Организации ОДКБ и ЕАЭС с самого начала носили неживой, виртуальный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Zviazda.by ОДКБ

«Заявление о том, что ОДКБ И ЕАЭС умерли, не совсем корректно. Оно подразумевает, что до этого данные организации были живы. На самом деле эти организации имели в основном виртуальный характер и были нужны его членам для того, чтобы максимально использовать потенциал России в своих интересах, ничего не давая взамен», — заявил эксперт.

Москву такое положение вещей в определенной степени устраивало, так как позволяло изображать видимость интеграционных процессов на постсоветском пространстве в военно-политической и экономической плоскостях, отметил политолог.

Когда же дело дошло до помощи самой России, то оказалось, что члены этих организаций не спешат на практике проявлять союзническую солидарность с Москвой, подчеркнул Александров.

«Нынешний геополитический кризис просто вскрыл то, что до этого находилось в тени — виртуальную природу обоих объединений. Без перестройки характера отношений между Россией и другими членами этих организаций и проявлении с их стороны реальной союзнической солидарности с Москвой, ЕАЭС и ОДКБ так и останутся чисто виртуальными проектами» — подытожил эксперт.

Напомним, что ранее ИА REGNUMписало о том, что действия Казахстана «убили» союзнические форматы ОДКБ и ЕАЭС.