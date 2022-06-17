Ярославль, 17 июня 2022, 13:18 — REGNUM Ярославская область вновь оказалась в десятке лидеров и лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Результаты рейтинга 2022 года представила на ПМЭФ генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
По словам Чупшевой, в среднем по стране условия ведения бизнеса улучшились по сравнению с прошлым годом. В рейтинге 2021 года было 42 показателя, из них по 30 наблюдается улучшение. В состав рейтинга-2022 вошло 67 показателей, в методологию были добавлены новые факторы, например «Силовое давление на бизнес».
Комментируя этот результат, заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев отметил, что рейтинг формируется в значительной степени на основе мнения бизнес-сообщества.
Ежегодный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации формируется при участии деловых объединений. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
В Ярославской области, по данным регионального правительства, на сегодняшний день реализуется 40 инвестиционных проектов на общую сумму 143 млрд рублей. В регионе работают восемь индустриальных и технопарков, действует режим территорий опережающего развития в Ростове, Тутаеве и Гаврилов-Яме.