Москва, 17 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Несмотря на новый обвал фондовых рынков, нефть все же выстояла по итогам торгов 16 июня. Покупатели подхватили Brent на попытке прорыва уровня $116 за баррель и вернули выше $119, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти

«Сегодня, 17 июня, котировки продолжают подъем, отстаивая уровень $120 и прибавляя с начала дня почти 0,5%.

По рынку по-прежнему гуляют заголовки о ситуации в Китае, который неустанно борется с коронавирусом, продолжаются разговоры о высвобождении стратегических резервов, ОПЕК+ преподносит сюрпризы (обсуждение распада альянса),

Центробанки дружно повышают ставки, а угроза рецессии только нарастает. При этом цены на нефть остаются устойчивыми, ранее на этой неделе обновив мартовские максимумы.

Такая динамика говорит о том, что в центре внимания игроков находится угроза мирового дефицита предложения, и не в последнюю очередь из-за выпадения российской нефти.

А учитывая происходящее с ценами на СПГ, переход с природного газа на нефть будет продолжаться, что только обострит перевес в сторону спроса.

Пожалуй, единственным значимым отрезвляющим фактором для рынка черного золота сейчас может стать более реальная угроза глобальной рецессии.

В ближайшей перспективе Brent все же может испытать трудности с возобновлением роста, особенно если отметка $120 не перейдет в статус поддержки.

А в случае дневного закрытия ниже $120,60, нефть зафиксирует первую медвежью торговую пятидневку после четырех недель непрерывного роста», — считает эксперт.

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