Рафах, , 13:22 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Египта при поддержке местного бедуинского ополчения начали полномасштабную антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова. Об этом 17 июня сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на источник в министерстве обороны Египта.

Армия Египта Tech. Sgt. H. H. Deffner

По данным источника, боевые действия развернулись в районе населённых пунктов Балаа, Аль-Мутла и Аль-Хусайният, которые являются главным оплотом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в окрестностях города Рафах.

За последние два дня армия Египта потеряла в боях пятерых военнослужащих.

По данным источника издания, боевики оказывают ожесточённое сопротивление и обладают хорошо налаженной сетью укрытий и снабжения даже в пустынной местности.