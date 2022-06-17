Москва, , 20:16 — REGNUM Российский экспортный центр перезапускает программу поддержки отечественных экспортеров «Сделано в России», чтобы как можно больше компаний, которые производят качественную продукцию, смогли к ней присоединиться.

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«Мы считаем, что эта программа должна быть масштабирована, и в партнерстве с крупнейшими деловыми объединениями и с государственными органами, которые в том числе отвечают за систему сертификации, хотим расширить возможности российских компаний для участия в программе «Сделано в России». Смысл нашей новой концепции в том, что если российская компания решила пройти системы добровольной сертификации в любой области, получила такой сертификат, то она имеет право на нашу «птичку». Эту «птичку» и Российский экспортный центр, и сами компании уже несколько лет продвигают за границей, она символизирует преимущества российской продукции, ее дополнительные элементы качества. Поэтому экспортеры, которые получат «птичку», получат одновременно дополнительную поддержку и конкурентное преимущество», — отметила руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина.

По её словам, «птичка» «Сделано в России» — это своего рода талисман для многих экспортеров.

«Мы хотим максимально увеличить эффект от продвижения российской продукции не через продвижение конкретных брендов, а именно через продвижение зонтичного», — добавила Вероника Никишина.

Прежде чем утвердить новую программу, Российский экспортный центр приглашает к обсуждению компании, заинтересованные министерства и ведомства, а также всех, кто неравнодушен к имиджу российской продукции к обсуждению обновленной концепции. Первые итоги работы с брендом будут подводиться на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится 20−22 октября 2022 года в Москве, в Манеже.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки.

В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom. gov.ru). Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем. рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.