Брюссель, 17 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Статус кандидата на вступление в Европейский Союз рекомендовала предоставить саммиту ЕС для Украины Европейская комиссия (ЕК). Об этом 17 июня рассказал журналистам европейский дипломатический источник в Брюсселе.

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«Еврокомиссия согласовала рекомендацию о статусе кандидата для Украины при соблюдении ряда условий», — сказал он.

Также ожидается, что позднее об этой рекомендации официально объявит глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что статус кандидата на вступление в Европейский союз может получить Молдавия.