Москва, , 13:16 — REGNUM Спрос на недвижимость в России, среди прочих причин, связан ещё и с тем, что население ожидает дальнейшего снижения её стоимости. Об этом 17 июня заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Главный момент сам тренд. Люди понимают, что цены в ближайшее время, вероятно, расти не будут. И то на чем всегда выигрывали девелоперы, говоря: покупайте сегодня завтра будет дороже, это главный перелом на рынке. Изменился сам тренд. Какой смысл в этом году покупать недвижимость, которая в следующем году будет дешевле», — сказал Апрелев.

По его оценке, спрос на жильё в России будет снижаться еще ближайший год-полтора.

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