Донецк, 17 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Украинские войска совершили новый обстрел Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В 12:40 с позиций в Авдеевке националисты обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка. Всего выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования обстреляли Ясиноватую и Донецк.