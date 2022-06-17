Москва, , 13:15 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

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Одним из направлений сотрудничества партнеров станет поддержка инициатив и проектов Совета Евразийского женского форума при СФ с использованием информационно-коммуникационных технологий VK.

В рамках сотрудничества VK будет способствовать развитию технологических инструментов и коммуникационных платформ, которые позволят расширить участие женщин в реализации программ в социальной, экономической, технологической, экологической, инновационной и цифровой сферах.

Стороны планируют организовывать совместные мероприятия, а также продвигать благотворительные проекты в России и за рубежом.

Еще одной задачей станет взаимная информационная поддержка, в том числе с участием СМИ, учрежденных Советом Федерации. Стороны намерены консультироваться и обмениваться опытом. Технологии VK помогут развивать цифровые сервисы не только для пользователей, но и для сотрудников государственных ведомств. Это позволит выстраивать прозрачные коммуникации и улучшать опыт людей в решении ежедневных задач.

Валентина Матвиенко напомнила, что взаимодействие с VK началось в рамках Третьего Евразийского женского форума. «Благодаря поддержке VK удалось представить на форуме цифровую платформу, которая активно использовалась женщинами-предпринимателями». По ее словам, это касалось и обмена опытом, и установления контактов, и даже заключения меморандумов и соглашений. Цифровую платформу посетили более 2 миллионов человек.

«Сегодня очень важно не просто создавать простые инструменты для пользователей и предпринимателей, но и помогать обучать аудиторию работать с ними. У VK есть успешный опыт сотрудничества с Советом Федерации в поддержке инициатив, направленных на развитие женского предпринимательства. Уверен, что новые проекты помогут быстрее и эффективнее создавать комфортную цифровую среду для решения задач бизнеса, пользователей и сотрудников», — отмечает Владимир Кириенко, генеральный директор VK.

Напомним, продуктами и сервисами VK пользуются более 90% аудитории рунета. Пользователи могут общаться в Одноклассниках, ВКонтакте, в мессенджерах и в Почте Mail.ru; продавать и находить товары и услуги на Юле, заказывать продукты и готовую еду в Delivery Club, Самокате и Кухне на районе; находить авто для поездок в Ситидрайве; осваивать новые профессии с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами; играть на платформе VK Play и многое другое.

Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps. С любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент Маруся.

VK разрабатывает и внедряет продукты и услуги для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.