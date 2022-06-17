Грайворонский район, 17 июня 2022, 13:18 — REGNUM Восстановлены все разрушенные дома в Хотмыжске Белгородской области, сообщил 17 июня в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.
Ремонт повреждённых и строительство новых домов идёт почти на каждой территории, пострадавшей от ударов ВСУ. В Хотмыжске, который пострадал от обстрела 9 июня, подрядная организация выполнила все работы — в трёх домовладениях были выбиты окна, посечены крыши и заборы.
Из соображений безопасности строители не могут приступить к восстановительным работам в Журавлёвке, Нехотеевке и Середе.