Грайворонский район, Белгородская область, 17 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Восстановлены все разрушенные дома в Хотмыжске Белгородской области, сообщил 17 июня в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Окно после обстрела ВСУ

Ремонт повреждённых и строительство новых домов идёт почти на каждой территории, пострадавшей от ударов ВСУ. В Хотмыжске, который пострадал от обстрела 9 июня, подрядная организация выполнила все работы — в трёх домовладениях были выбиты окна, посечены крыши и заборы.

«В начале следующей недели постараюсь заехать в Солохи. Здесь был повреждён 61 дом. Строители завершают последнюю отделку помещений», — уточнил губернатор.

Из соображений безопасности строители не могут приступить к восстановительным работам в Журавлёвке, Нехотеевке и Середе.