Ханты-Мансийск, 17 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 17 июня госпитализировали восемь больных с COVID-19, 36 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Это на шесть случаев больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Сургут — 7.

С начала пандемии в Югре на 17 июня насчитывается 211 072 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 208 264 пациента, 2553 скончались (ни одного человека за сутки).