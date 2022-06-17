Симферополь, , 13:13 — REGNUM Сотрудник Красноперекопского подразделения Госкомрегистра Республики Крым предстанет по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили 17 июня в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, обвиняемый, зная, что его знакомый использует земельный участок не по целевому назначению, а открыл пункт по мойке и техническом обслуживанию транспортных средств, попытался помочь ему уйти от административного наказания — по итогам проверки он составил акт о якобы отсутствия нарушений.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В настоящее дело следствие завершено, материалы дела переданы в суд.