Черкесск, , 13:12 — REGNUM В год празднования 100-летия Карачаево-Черкесии в республике пройдет гастрономический фестиваль «Кунак». Мероприятие состоится летом 2022 года на всесезонном курорте «Архыз». Фестиваль будет международным, к участию в нем приглашены повара не только из регионов России, но и из Армении и Абхазии, рассказал замминистра туризма и курортов КЧР Артем Овчинников в рамках прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

На гастрономическом фестивале Gastrofestival.ru

Кроме того, гастрономическое направление поддержит праздник айрана, который стал уже традиционным и будет проводиться на Медовых водопадах.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии к 100-летию республики проведут фестиваль воздушных шаров.

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