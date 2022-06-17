Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с председателем совета директоров ООО «АГрупп» Сергеем Абрамовым. Меморандум предполагает комплексное развитие территорий в Пензе, отметил глава региона.

Делегация Пензенской области на Петербургском международном экономическом форуме Pnzreg.ru

Проект планируется реализовать на участке свыше 122 гектаров. На данной площади появится современное промышленное производство. Кроме этого предполагается строительство жилых домов, социальных объектов и благоустройство.

«Мы заинтересованы в том, чтобы незадействованные сейчас площадки осваивались, на их месте возникали новые производства, создавалась инфраструктура. Тогда никакие санкции нам будут не страшны», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM ранее сообщало, исламская Республика Иран и Россия достигли предварительного меморандума о взаимопонимании о совместном производстве судов для начала движения по коридору Север-Юг и обеспечения перевозок в Каспийском море.

Читайте также: Иран и Россия подписали меморандум по совместному производству судов