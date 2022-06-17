Москва, 17 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. На торгах 16 июня доллар снова превышал отметку 58 руб., но на этот раз не смог закрыться над этим уровнем, хотя и остался в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Сегодня, 17 июня, пара доллар/рубль открылась небольшим гэпом вниз и уже торгуется под 57 руб., подтверждая слабость USD, несмотря на восстановление позиций американской валюты на международной арене.

Значимых изменений в динамике рубля не происходит. Рубль остается крепким, пока не ощущая эффекта от послабления валютных ограничений, которые, вероятно, будут сниматься и далее.

Попытки восстановления доллара приводят к новым продажам, препятствуя выходу котировок из диапазона, в котором тон задают покупатели рубля.

Будучи абстрагированным от внешнего фона, наша валюта ловко игнорирует растущие волнения по поводу мировой рецессии на фоне ужесточения политики мировыми Центробанками.

Тем временем сырьевой фактор, который сейчас оказывает опосредованное влияние на курс рубля, может проявить себя в дальнейшем — если угроза рецессии приобретет более реальные очертания, сырьевые площадки рискуют оказаться под давлением, что сыграет против российской валюты.

В ближайшей перспективе предпосылок для ослабления рубля не наблюдается. Напротив, не исключены кратковременные забеги к новым долгосрочным максимумам во второй половине июня на фоне продажи иностранной валюты экспортерами, которые готовятся к пику налогового периода.

В нижней части графика ключевой является отметка 53 руб., которой пока удается сдерживать давление. В случае отскока доллару нужно отстоять уровень 60 рублей», — считает эксперт.

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