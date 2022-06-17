Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Известный актёр Зак Эфрон примет участие в съёмках картины «Железный коготь». Об этом сообщило издание Deadline 16 июня.

Зак Эфрон Скриншот с YouTube

Будущая лента расскажет про представителей семейства фон Эрихов, привнесших большой вклад в развитие профессионального рестлинга в США с 1960-х годов. Режиссёром фильма выступит Шон Дуркин («Гнездо»), а производством займёт студия A24.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николь Кидман и Зак Эфрон сыграют в новом фильме от Netflix. Сюжет картины пока что не раскрывается, однако её съёмки начнутся уже в 2022 году.

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