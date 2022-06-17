Мадрид, 17 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес провёл телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о глобальной ситуации в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес

Санчес также заявил о необходимости многостороннего подхода и сотрудничества для преодоления последствий ситуации на Украине.

Санчес в своём аккаунте в Twitter также назвал продовольственный кризис одним из главных последствий ситуации вокруг Украины.